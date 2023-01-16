В ССО показали, как остановили попытку наступления войск РФ возле Кременной

Январь, 16 в 9:54

В Луганской области украинские Силы обороны пресекли попытку наступления российских оккупационных войск возле города Кременная.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

— Несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, атака была отбита, — говорится в сообщении.

Бойцы также опубликовали фрагмент сражения, снятый одним из воинов ССО.

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Ранее в британской разведке сообщалось, что РФ считает Кременную своим уязвимым сектором. В оборонном ведомстве заявляют, что российское командование почти наверняка с начала 2023 года перебросило к Кременной подразделение 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск.