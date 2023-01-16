У ССО показали, як зупинили спробу наступу військ РФ біля Кремінної

Січень, 16 в 9:54

На Луганщині українські Сили оборони зупинили спробу наступу російських окупаційних військ поблизу міста Кремінна.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

– Попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито, – йдеться в повідомленні.

Бійці також опублікували фрагмент бою, знятий одним із воїнів ССО.

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Раніше у британській розвідці повідомляли, що РФ вважає Кремінну своїм вразливим сектором. В оборонному відомстві заявляють, що російське командування майже напевно з початку 2023 року перекинуло до Кремінної підрозділи 76 гвардійської повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних військ.