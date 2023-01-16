ВСУ продолжают постепенно продвигаться на восток возле Кременной — британская разведка

Январь, 16 в 10:48

В эти выходные на Кременском и Бахмутском направлениях продолжались интенсивные бои.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечено, что по состоянию на 15 января ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, несмотря на атаки вагнеровцев.

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Боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности.

– Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города Кременная, – говорится в сообщении британской разведки.

В ведомстве также отмечают, что за последние шесть недель и Россия, и Украина добились ограниченных успехов в разных секторах.

— В этих обстоятельствах ключевая оперативная задача для обеих сторон состоит в том, чтобы формировать соединения незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов, — добавляют британцы.

Ранее украинские Силы обороны показали, как пресекли попытку наступления российских оккупационных войск вблизи города Кременная.

Источник: британская разведка