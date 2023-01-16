ЗСУ продовжують поступово просуватися на схід біля Кремінної – британська розвідка
Цими вихідними на Кремінському та Бахмутському напрямках тривали інтенсивні бої.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що станом на 15 січня ЗСУ майже напевно зберігали позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, попри атаки вагнерівців.
Бойові дії навколо Кремінної характеризувались складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості.
– Однак загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід, на околицю міста Кремінна, – йдеться у повідомленні британської розвідки.
У відомстві також зазначають, що за останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах.
– За цих обставин ключове оперативне завдання для обох сторін полягає у тому, щоб формувати з’єднання незадіяних, боєздатних військ, які можуть використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів, – додають британці.
Раніше українські Сили оборони показали, як зупинили спробу наступу російських окупаційних військ поблизу міста Кремінна.
Джерело: британська розвідка