ЗСУ продовжують поступово просуватися на схід біля Кремінної – британська розвідка

Січень, 16 в 10:48

Цими вихідними на Кремінському та Бахмутському напрямках тривали інтенсивні бої.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що станом на 15 січня ЗСУ майже напевно зберігали позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, попри атаки вагнерівців.

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Бойові дії навколо Кремінної характеризувались складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості.

– Однак загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід, на околицю міста Кремінна, – йдеться у повідомленні британської розвідки.

У відомстві також зазначають, що за останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах.

– За цих обставин ключове оперативне завдання для обох сторін полягає у тому, щоб формувати з’єднання незадіяних, боєздатних військ, які можуть використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів, – додають британці.

Раніше українські Сили оборони показали, як зупинили спробу наступу російських окупаційних військ поблизу міста Кремінна.

Джерело: британська розвідка