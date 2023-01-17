Январь, 17 в 18:47

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не может выйти из войны с Украиной с “чистым лицом”, иначе Кремль сразу же начнет войну против новой жертвы.

– Нельзя допустить, чтобы Россия вышла из войны против Украины с чистым лицом, с ощущением, что она что-то выиграла. Чтобы обезопасить мир, Россия должна потерпеть поражение в этой войне. Они не могут выиграть эту войну, потому что сразу же начнут другую, в этом нет сомнений, – цитирует Дуду издание Rzeczpospolita.

Ранее польский президент заявил, что поддержит Украину “до последнего дня ее борьбы”.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что следующей страной, куда РФ может пойти с полномасштабным вторжением, является Казахстан.

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Источник: Rzeczpospolita