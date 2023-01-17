Січень, 17 в 18:47

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія не може вийти з війни з Україною з “чистим обличчям”, адже інакше Кремль одразу ж розпочне війну проти нової жертви.

– Не можна допустити, щоб Росія вийшла з війни проти України з чистим обличчям, з відчуттям, що вона щось виграла. Щоб убезпечити світ, Росія має зазнати поразки у цій війні. Вони не можуть виграти цю війну, бо одразу ж почнуть іншу, у цьому немає сумнівів, – цитує Дуду видання Rzeczpospolita.

Раніше польський президент заявив, що підтримає Україну “до останнього дня її боротьби”.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що наступною країною, куди РФ може піти з повномасштабним вторгненням, є Казахстан.

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Джерело: Rzeczpospolita