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Факти / Світ

РФ не повинна вийти з війни з Україною з “чистим обличчям” – Дуда

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Анджей Дуда у Києві
Фото: Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія не може вийти з війни з Україною з “чистим обличчям”, адже інакше Кремль одразу ж розпочне війну проти нової жертви. 

– Не можна допустити, щоб Росія вийшла з війни проти України з чистим обличчям, з відчуттям, що вона щось виграла. Щоб убезпечити світ, Росія має зазнати поразки у цій війні. Вони не можуть виграти цю війну, бо одразу ж почнуть іншу, у цьому немає сумнівів, – цитує Дуду видання Rzeczpospolita.

Раніше польський президент заявив, що підтримає Україну “до останнього дня її боротьби”.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що наступною країною, куди РФ може піти з повномасштабним вторгненням, є Казахстан. 

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Джерело: Rzeczpospolita

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