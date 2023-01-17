Январь, 17 в 18:24

Вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Он отметил, что разведка постоянно следит за любыми изменениями ситуации в Беларуси.

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– Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перекидывают в зону боевых действий, – сказал он.

По словам Черняка, разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны Беларуси – это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий.

Также представитель ГУР добавил, что в случае вторжения силы оккупантов будут уничтожены.

Напомним, что 16 января российские оккупанты начали совместные летно-тактические учения с белорусами вблизи украинской границы.

В связи с этим Генштаб прогнозирует увеличение угрозы ракетных обстрелов Украины из Беларуси.