В разведке оценили вероятность наступления российских войск с территории Беларуси
Вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
Он отметил, что разведка постоянно следит за любыми изменениями ситуации в Беларуси.
– Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перекидывают в зону боевых действий, – сказал он.
По словам Черняка, разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны Беларуси – это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий.
Также представитель ГУР добавил, что в случае вторжения силы оккупантов будут уничтожены.
Напомним, что 16 января российские оккупанты начали совместные летно-тактические учения с белорусами вблизи украинской границы.
В связи с этим Генштаб прогнозирует увеличение угрозы ракетных обстрелов Украины из Беларуси.