Січень, 17 в 18:24

Ймовірність вторгнення російських окупаційних військ із території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Він наголосив на тому, що розвідка постійно стежить за будь-якими змінами ситуації в Білорусі.

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– Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. Російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій, – сказав він.

За словами Черняка, розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій.

Також представник ГУР додав, що у випадку вторгнення сили окупантів буде знищено.

Нагадаємо, що 16 січня російські окупанти розпочали спільні льотно-тактичні навчання з білорусами поблизу українського кордону.

Через це Генштаб прогнозує збільшення загрози ракетних обстрілів України з Білорусі.