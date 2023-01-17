У розвідці оцінили ймовірність наступу російських військ з території Білорусі
Ймовірність вторгнення російських окупаційних військ із території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.
Він наголосив на тому, що розвідка постійно стежить за будь-якими змінами ситуації в Білорусі.
– Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. Російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій, – сказав він.
За словами Черняка, розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій.
Також представник ГУР додав, що у випадку вторгнення сили окупантів буде знищено.
Нагадаємо, що 16 січня російські окупанти розпочали спільні льотно-тактичні навчання з білорусами поблизу українського кордону.
Через це Генштаб прогнозує збільшення загрози ракетних обстрілів України з Білорусі.