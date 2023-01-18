Январь, 18 в 10:59

Утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Вертолет с руководством МВД упал рядом с детсадом и многоэтажкой.

Обновлено в 10:59. Число жертв возросло. Погибших на данных момент уже 18, в том числе трое детей.

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29 человек, среди которых 15 несовершеннолетних, получили ранения.

По словам руководителя ОВА Алексея Кулебы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

На месте работают все оперативные службы.

Ранее сообщалось о 16 погибших, в том числе двоих детях.

Известно, что погибли девять человек, находившихся на борту вертолета.

22 пострадавших госпитализировали в больницу, в том числе 10 детей.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.