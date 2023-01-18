Січень, 18 в 10:59

Уранці 18 січня в Броварах Київської області розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Вертоліт із керівництвом МВС упав поряд із дитсадком та багатоповерхівкою.

Оновлено о в 10:59. Кількість жертв зросла. Загиблих на цю хвилину вже 18, зокрема троє дітей.

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29 осіб, серед яких — 15 неповнолітніх, дістали поранення.

За словами, керівника ОВА Олексія Кулеби, потерпілим надається вся необхідна допомога.

На місці працюють всі оперативні служби.

Раніше повідомлялось про 16 загиблих, зокрема двох дітей.

Відомо, що загинули дев’ятеро осіб, які перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих госпіталізували до лікарні, зокрема 10 дітей.

На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.