Январь, 18 в 15:53

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит предпосылок для достижения мира в Украине в ближайшее время.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Эта война, безусловно, закончится, потому что все рано или поздно заканчивается. Но не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Я сейчас не вижу возможности вести серьезные переговоры о мире между двумя странами. Нападение России на Украину – это нарушение принципа международного права и Устава ООН, – сказал генсек ООН.

По его словам, обе стороны имеют фундаментальные разногласия по отношению к прошлому, поэтому сложно найти решение.

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— Это лишь усложняет ситуацию, но решение должно основываться на принципах международного права, соблюдении принципов территориальной целостности. Я не вижу в ближайшем будущем каких-либо предпосылок для этого, – подчеркнул Гутерриш.

Кроме этого, генсек ООН отметил работу Черноморской зерновой инициативы, усилия по спасению гражданских и обмену военнопленных.

Он подчеркнул, что дальнейшая деятельность должна быть направлена на уменьшение страданий людей и последствий этой войны для мировой экономики.