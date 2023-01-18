Программа возрождения Украины станет крупнейшим проектом со времен Второй мировой

Январь, 18 в 14:06

Программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом со времен Второй мировой войны и новым толчком для европейской экономики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

– Реализация проектов восстановления даст возможности частным компаниям на сотни миллиардов долларов. Оборона, АПК, ИТ, возобновляемая энергетика, газодобыча, ниаршоринг, добыча и переработка титана и других полезных ископаемых, развитие логистики, строительство. Это лишь небольшое количество отраслей, которые станут основой экономики будущего в Украине, — сказал он.

Премьер-министр отметил, что Украина не ждет завершения боевых действий, поэтому в стране уже начали восстанавливать инфраструктуру и жилищный фонд на деоккупированных территориях.

Сейчас смотрят

Шмыгаль поблагодарил партнеров за помощь и призвал их участвовать в восстановлении Украины.