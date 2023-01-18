Січень, 18 в 15:53

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не бачить передумов для досягнення миру в Україні найближчим часом.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

– Ця війна, безперечно, закінчиться, бо все рано чи пізно закінчується. Але не думаю, що це станеться найближчим часом. Я не бачу зараз можливості вести серйозні перемовини про мир між двома країнами. Напад Росії на Україну – це порушення принципу міжнародного права та Статуту ООН, – сказав генсек ООН.

За його словами, обидві сторони мають фундаментальні розбіжності щодо минулого, тому складно знайти рішення.

Зараз дивляться

– Це лише ускладнює ситуацію, але рішення має ґрунтуватися на принципах міжнародного права, дотриманні принципів територіальної цілісності. Я не бачу в найближчому майбутньому якихось передумов для цього, – наголосив Гутерреш.

Крім цього, генсек ООН відзначив роботу Чорноморської зернової ініціативи, зусилля щодо порятунку цивільних та обміну військовополонених.

Він наголосив, що подальша діяльність має бути спрямована на зменшення страждань людей та наслідків цієї війни для світової економіки.