Следующие месяцы или даже недели будут ключевыми в войне, поэтому Украине нужно больше оружия — Дуда

Январь, 18 в 19:58

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад усилить военную поддержку Украины, так как в ближайшие недели может наступить ключевой момент в полномасштабной войне России против нашей страны.

Об этом он заявил во время выступления на панели Всемирного экономического форума в Давосе.

— Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Оружие сейчас имеет решающее значение. Важно отправить сейчас военную поддержку, особенно современные танки, ракеты для защиты, но в первую очередь, чтобы остановить российское наступление, — говорит Дуда.

Президент Польши уверен, что Россия в ближайшее время готовит новое наступление, и уже отправленного в Украину оружия может не хватить.

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