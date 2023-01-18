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Факты / Україна

Следующие месяцы или даже недели будут ключевыми в войне, поэтому Украине нужно больше оружия — Дуда

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад усилить военную поддержку Украины, так как в ближайшие недели может наступить ключевой момент в полномасштабной войне России против нашей страны.

Об этом он заявил во время выступления на панели Всемирного экономического форума в Давосе.

— Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Оружие сейчас имеет решающее значение. Важно отправить сейчас военную поддержку, особенно современные танки, ракеты для защиты, но в первую очередь, чтобы остановить российское наступление, — говорит Дуда.

Президент Польши уверен, что Россия в ближайшее время готовит новое наступление, и уже отправленного в Украину оружия может не хватить.

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 — Хватит ли этого? Боюсь, что нет. Того, что мы уже отправили, недостаточно. Украине нужно больше наших усилий, мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им. Ситуация сложная, и в следующие месяцы или даже недели будет ключевой момент в этой войне. И этот момент ответит, выживет Украина или нет, — добавил он.

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