Следующие месяцы или даже недели будут ключевыми в войне, поэтому Украине нужно больше оружия — Дуда
Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад усилить военную поддержку Украины, так как в ближайшие недели может наступить ключевой момент в полномасштабной войне России против нашей страны.
Об этом он заявил во время выступления на панели Всемирного экономического форума в Давосе.
— Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Оружие сейчас имеет решающее значение. Важно отправить сейчас военную поддержку, особенно современные танки, ракеты для защиты, но в первую очередь, чтобы остановить российское наступление, — говорит Дуда.
Президент Польши уверен, что Россия в ближайшее время готовит новое наступление, и уже отправленного в Украину оружия может не хватить.
— Хватит ли этого? Боюсь, что нет. Того, что мы уже отправили, недостаточно. Украине нужно больше наших усилий, мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им. Ситуация сложная, и в следующие месяцы или даже недели будет ключевой момент в этой войне. И этот момент ответит, выживет Украина или нет, — добавил он.