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Факти / Україна

Наступні місяці або навіть тижні будуть ключовими у війні, тож Україні потрібно більше зброї – Дуда

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки найближчими тижнями може настати ключовий момент у повномасштабній війні Росії проти нашої країни.

Про це він заявив під час виступу на панелі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

– Україні потрібна зброя, зброя та ще раз зброя. Зброя зараз має вирішальне значення. Важливо відправити зараз військову підтримку, особливо сучасні танки, ракети для захисту, але насамперед щоб зупинити російський наступ, – каже Дуда.

Президент Польщі впевнений, що Росія найближчим часом готує новий наступ, і вже відправленої до України зброї може не вистачити.

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– Чи вистачить цього? Боюся, що ні. Те, що ми вже відправили, недостатньо. Україні потрібно більше наших зусиль, ми маємо мобілізуватися, щоб допомогти їм. Ситуація складна, і у наступні місяці або навіть тижні буде ключовий момент у цій війні. І цей момент відповість, чи виживе Україна чи ні, – додав він.

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