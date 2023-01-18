Наступні місяці або навіть тижні будуть ключовими у війні, тож Україні потрібно більше зброї – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки найближчими тижнями може настати ключовий момент у повномасштабній війні Росії проти нашої країни.
Про це він заявив під час виступу на панелі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
– Україні потрібна зброя, зброя та ще раз зброя. Зброя зараз має вирішальне значення. Важливо відправити зараз військову підтримку, особливо сучасні танки, ракети для захисту, але насамперед щоб зупинити російський наступ, – каже Дуда.
Президент Польщі впевнений, що Росія найближчим часом готує новий наступ, і вже відправленої до України зброї може не вистачити.
– Чи вистачить цього? Боюся, що ні. Те, що ми вже відправили, недостатньо. Україні потрібно більше наших зусиль, ми маємо мобілізуватися, щоб допомогти їм. Ситуація складна, і у наступні місяці або навіть тижні буде ключовий момент у цій війні. І цей момент відповість, чи виживе Україна чи ні, – додав він.