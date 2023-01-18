Наступні місяці або навіть тижні будуть ключовими у війні, тож Україні потрібно більше зброї – Дуда

Січень, 18 в 19:58

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки найближчими тижнями може настати ключовий момент у повномасштабній війні Росії проти нашої країни.

Про це він заявив під час виступу на панелі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

– Україні потрібна зброя, зброя та ще раз зброя. Зброя зараз має вирішальне значення. Важливо відправити зараз військову підтримку, особливо сучасні танки, ракети для захисту, але насамперед щоб зупинити російський наступ, – каже Дуда.

Президент Польщі впевнений, що Росія найближчим часом готує новий наступ, і вже відправленої до України зброї може не вистачити.

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