Оккупанты пытаются атаковать возле Кременной — Гайдай
Россияне пытаются контратаковать возле Кременной Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, захватчики постоянно подвозят новые резервы на Сватовское и Кременское направления.
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Он также сообщил, что россияне за сутки потеряли около 100 элитных десантников и несколько единиц тяжелой техники.
Кроме того, Гайдай сказал, что оккупационные войска перебрасывают технику на другой берег реки, чтобы вести оттуда оборону.
Фото: Сергей Гайдай