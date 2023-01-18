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Факты / Україна

Оккупанты пытаются атаковать возле Кременной — Гайдай

Евгения Грейс, редактор ленты
Сергій Гайдай

Россияне пытаются контратаковать возле Кременной Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, захватчики постоянно подвозят новые резервы на Сватовское и Кременское направления.

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Он также сообщил, что россияне за сутки потеряли около 100 элитных десантников и несколько единиц тяжелой техники. 

Кроме того, Гайдай сказал, что оккупационные войска перебрасывают технику на другой берег реки, чтобы вести оттуда оборону.

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Фото: Сергей Гайдай

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