Январь, 18 в 18:00

Россияне пытаются контратаковать возле Кременной Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, захватчики постоянно подвозят новые резервы на Сватовское и Кременское направления.

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Он также сообщил, что россияне за сутки потеряли около 100 элитных десантников и несколько единиц тяжелой техники.

Кроме того, Гайдай сказал, что оккупационные войска перебрасывают технику на другой берег реки, чтобы вести оттуда оборону.

Фото: Сергей Гайдай