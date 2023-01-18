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Факти / Україна

Окупанти намагаються атакувати біля Кремінної – Гайдай

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Сергій Гайдай

Росіяни намагаються контратакувати біля Кремінної Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники постійно підвозять нові резерви на Сватівський та Кремінський напрямки.

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Він також повідомив, що росіяни за добу втратили близько 100 елітних десантників та кілька одиниць важкої техніки. 

Крім цього, Гайдай сказав, що окупаційні війська перекидають техніку на інший берег річки, щоб вести звідти оборону.

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Фото: Сергій Гайдай

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