На войне нельзя взять выходной: Зеленская в Давосе призвала мир объединиться против российской агрессии
Первая леди Елена Зеленская заявила, что военное вторжение России в Украину способствует краху мира, каким мы его знаем. Она призвала мировых лидеров и бизнес использовать свое влияние для поддержки Украины.
Об этом Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По ее словам, все собравшиеся на форуме в Давосе верят, что нет глобальной проблемы, которую человечество не смогло бы решить.
— Мы стоим перед угрозой краха мира, каким мы его знаем, к какому мы привыкли и какому стремимся… Я постоянно пытаюсь донести, что в Украине нет абсолютно безопасного места. На войне нельзя взять выходной. Всем сейчас в Украине приходится каждый день рисковать своей жизнью. Для России нет ничего запретного, — сказала первая леди Украины.
По ее словам, российская агрессия никогда не была направлена только на Украину.
— Российская агрессия никогда не была направлена на то, чтобы ограничиться украинскими границами, она пойдет дальше и кризис расширится, если агрессор не проиграет, — подчеркнула она.
Зеленская также рассказала про ракетный удар по Днепру.
— Эти простые люди были дома в субботу — это достаточная причина для убийства Россией. Для России нет никаких запретов. Пока мы говорим, в нашем городе Днепр люди до сих пор разбирают завалы жилого дома, разрушенного противокорабельной ракетой. Эта ракета создавалась для уничтожения авианосцев, но применили ее против гражданской инфраструктуры, — сказала Елена Зеленская.
Первая леди призвала участников форума признать, что война в Украине переплетается с другими глобальными кризисами, включая климатический, энергетический и продовольственную нестабильность.
— Как они могут достичь климатической нейтральности, если даже не остановили сжигание целых городов в Украине? — спросила первая леди Украины.
Также Зеленская подчеркнула необходимость единого фронта против российской агрессии, заявив мировым лидерам, что единство вернет мир.
Ежегодно форум собирает более 2 700 лидеров и экспертов из 126 стран мира.
Источник: World Economic Forum
Фото: World Economic Forum