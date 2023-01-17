Январь, 17 в 15:25

Первая леди Елена Зеленская заявила, что военное вторжение России в Украину способствует краху мира, каким мы его знаем. Она призвала мировых лидеров и бизнес использовать свое влияние для поддержки Украины.

Об этом Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По ее словам, все собравшиеся на форуме в Давосе верят, что нет глобальной проблемы, которую человечество не смогло бы решить.

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— Мы стоим перед угрозой краха мира, каким мы его знаем, к какому мы привыкли и какому стремимся… Я постоянно пытаюсь донести, что в Украине нет абсолютно безопасного места. На войне нельзя взять выходной. Всем сейчас в Украине приходится каждый день рисковать своей жизнью. Для России нет ничего запретного, — сказала первая леди Украины.

По ее словам, российская агрессия никогда не была направлена только на Украину.

— Российская агрессия никогда не была направлена на то, чтобы ограничиться украинскими границами, она пойдет дальше и кризис расширится, если агрессор не проиграет, — подчеркнула она.

Зеленская также рассказала про ракетный удар по Днепру.

— Эти простые люди были дома в субботу — это достаточная причина для убийства Россией. Для России нет никаких запретов. Пока мы говорим, в нашем городе Днепр люди до сих пор разбирают завалы жилого дома, разрушенного противокорабельной ракетой. Эта ракета создавалась для уничтожения авианосцев, но применили ее против гражданской инфраструктуры, — сказала Елена Зеленская.

Первая леди призвала участников форума признать, что война в Украине переплетается с другими глобальными кризисами, включая климатический, энергетический и продовольственную нестабильность.

— Как они могут достичь климатической нейтральности, если даже не остановили сжигание целых городов в Украине? — спросила первая леди Украины.

Также Зеленская подчеркнула необходимость единого фронта против российской агрессии, заявив мировым лидерам, что единство вернет мир.

Ежегодно форум собирает более 2 700 лидеров и экспертов из 126 стран мира.

Источник: World Economic Forum

Фото: World Economic Forum