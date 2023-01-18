Програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової – Шмигаль

Січень, 18 в 14:06

Програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни та новим поштовхом для європейської економіки.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

– Реалізація проєктів відновлення дасть можливості приватним компаніям на сотні мільярдів доларів. Оборона, АПК, ІТ, відновлювальна енергетика, газовидобуток, ніаршоринг, видобуток і переробка титану й інших корисних копалин, розвиток логістики, будівництво. Це лише невелика кількість галузей, що стануть основою для економіки майбутнього в Україні, – сказав він.

Прем’єр-міністр наголосив на тому, що Україна не чекає завершення бойових дій, тому в країні вже розпочали відновлювати інфраструктуру й житловий фонд на деокупованих територіях.

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Шмигаль подякував партнерам за допомогу і закликав їх брати участь у відновленні України.