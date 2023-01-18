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Факты / Україна

Резников оценил вероятность предоставления Украине танков Leopard после Рамштайна

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Резников оценил вероятность предоставления Украине танков Leopard после Рамштайна
Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников “оптимистично надеется”, что 20 января на встрече союзников на базе Рамштайн Германия примет решение о разблокировании официальным Берлином предоставления танков Leopard для ВСУ.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве с канадской коллегой Анитой Ананд.

— У меня оптимистическая надежда, что во время встречи в Рамштайне мы с Анитой познакомимся с новым министром обороны Германии, и надеюсь, что мы от него услышим понятную позицию, которая будет в интересах Украины, — говорит Резников.

Министр отметил, что Силам обороны для новых масштабных контрнаступлений нужна “потенция бронированного кулака”, чтобы прорвать линии обороны российских военных и максимально сохранить при этом жизнь и здоровье украинских бойцов.

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Источник: ЛІГА.net
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