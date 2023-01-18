Резніков оцінив ймовірність надання Україні танків Leopard після Рамштайну

Січень, 18 в 16:42

Міністр оборони Олексій Резніков “оптимістично сподівається”, що 20 січня на зустрічі союзників на базі Рамштайн Німеччина ухвалить рішення щодо розблокування офіційним Берліном надання танків Leopard для ЗСУ.

Про це він заявив на брифінгу в Києві з канадською колегою Анітою Ананд.

– У мене оптимістична надія, що під час зустрічі у Рамштайні ми з пані Анітою познайомимося з новим міністром оборони Німеччини, і маю надію, що ми від нього почуємо зрозумілу позицію, яка буде на користь України, – каже Резніков.

Міністр зазначив, що Силам оборони для нових масштабних контрнаступів потрібна “потенція броньованого кулака”, щоб прорвати лінії оборони російських військових та максимально зберегти при цьому життя та здоров’я українських бійців.