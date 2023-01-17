Какое оружие может получить Украина по результатам встречи в формате Рамштайн – Грабский

Январь, 16 в 23:50

Девятая встреча в формате Рамштайн может принести или хотя бы сдвинуть процесс предоставления Украине дальнобойного оружия разного формата.

Такую надежду в эфире Єдиних новин выразил военный эксперт Сергей Грабский.

— Надеюсь, что мы получим, пусть не по результатам этого Рамштайна, но в дальнейшем более дальнобойные ракеты ATACMS со снятием всех ограничений для их применения. А также более современные модели, которые запускаются с пусковых установок HIMARS, идет речь о ракетах PMC, которые бьют на расстояние до 600-650 км. Ну и, безусловно, нам нужно наращивать не только количественный показатель, но и создавать уже совершенно новую систему обеспечения, эксплуатации, обслуживания более современных систем вооружения и проводить обучение нашего личного состава, — говорит он.

Грабский отметил, что предоставление оборонительного оружия не приведет к скорой победе в этой войне, а Украина должна иметь возможность асиметрично отвечать противнику. Наша страна должна выискивать новые способы ведения боевых действий, к которым относится работа на опережение.

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– Если мы говорим о ликвидации угрозы ударов по нашим прифронтовым городам ракетами С-300, являющимися переработкой противовоздушных комплексов, то уничтожение не ракет на подлете, а именно этих комплексов может решить эту проблему. Для того чтобы обезопасить нашу инфраструктуру, спасти жизнь наших граждан, следует не пытаться сбить каждую ракету или каждый дрон, а нужно уничтожать аэродром базирования, воздушные, морские носители этих ракет, пусковые площадки дронов и т.д., — говорит он.

Кроме того, эксперт отметил, что Запад осознал угрожающую ситуацию дальнейшего развития и эскалации боевых действий.