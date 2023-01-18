Российская пропаганда в действии. Какие фейки распространяет РФ относительно трагедии в Броварах

Январь, 18 в 21:02

Российская пропаганда и вражеские Telegram-каналы с момента трагедии в Броварах выдвигают разные дезинформационные теории относительно авиакатастрофы.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

Первый фейк, который распространяет вражеская пропаганда, это сбитие вертолета украинской ПВО.

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— Это была одна из первых и наименее вероятных версий, поскольку ни один посторонний объект в небе не был зафиксирован, — сообщает ЦПД.

Второй фейк касается информации о некачественном вертолете, который закупил в 2018 году бывший министр МВД.

— Это дезинформация, поскольку все вертолеты проходят техническое освидетельствование перед вылетом, и если бы была обнаружена неисправность, ему бы не дали разрешение на вылет или заменили бы на исправный, — опровергает фейк ЦПД.

Одной из поздних версий была мистическая история относительно “заказного” убийства экипажа российскими спецслужбами для наращивания паники и страха, что все украинцы беззащитны перед “великой Россией”.

— Наиболее цинично выглядело сообщение руководителя ПВК Вагнера Пригожина, который пытался выразить соболезнования, которые являются манипуляцией, поскольку его “элитные” вояки продолжают убивать украинцев. Ожидайте официальную версию следствия, — говорится в сообщении.