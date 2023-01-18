Туман или диверсия? О каких версиях трагедии в Броварах рассказывают очевидцы

Январь, 18 в 20:47

В среду утром, 18 января, упал вертолет вместе с руководством МВД на борту. Он летел в одну из горячих точек российско-украинской войны.

По какой траектории двигался вертолет и о каких версиях трагедии говорят очевидцы — далее в материале.

Траектория движения вертолета

По свидетельствам очевидцев, вертолет летел с северной части города, из жилого массива Троещины, полет проходил на небольшой высоте посреди жилой застройки, что произошло дальше – предмет дискуссий.

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Движение вертолета пролегает из Киева в Харьковскую область. Над Броварами он неожиданно теряет высоту и падает на жилой квартал города на пересечении улиц Петлюры и Независимости. Основная часть – на детский сад, а винтовая – улетает на несколько сотен метров.

Каким-то образом несколько погибших людей на борту вместе с винтом вертолета упали на подъезд жилого дома. Это в нескольких сотнях метрах, от падения основной части вертолета, там, где находится кран.

На борту кроме трех членов экипажа был министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович и еще несколько должностных лиц МВД. Все погибли. Кроме того, авария унесла жизни пятерых жителей Броваров, среди них – 1 ребенок.

Но что стало причиной катастрофы?

Могли ли погодные условия вызвать трагедию? Местные говорят – утром был очень сильный туман.

– Где-то верхушки 9-этажных домов были уже немного в тумане, – говорят люди.

По одной из версий, пилоты могли просто не заметить какое-нибудь высокое здание. Потому что не было видно сигнальных маячков.

На пути вертолета выделяются три многоэтажки – бело-желтая, желто-коричневая, бело-зеленая. Они выделяются на фоне всеобщего ансамбля, именно их верхние этажи были закрыты туманом.

Но это не единственная версия. Еще одна техническая неисправность.

Но опытные пилоты вряд ли могли не заметить большой дом, даже в тумане. И отсюда вторая версия.

-Увидел вертолет, я служил в авиации, как-то нехорошо летит, как-то так низко, туман и темно было. Может сбавить высоту из-за того, что туман. Я с ними имел дело, служил в морской авиации, на Севере, знаю их звук. Высота небольшая и как-то так рев двигателя, – говорит свидетель трагедии.

Еще одной версией есть диверсия.

Во-первых, вертолет разлетелся на две части во время аварии. Во-вторых, опрошенные свидетели указывают на невероятно едкий дым, который ощущался сразу после случившегося.

— Горело все, все горело внутри садика, мы побежали во второе крыло, но туда уже не получилось залезть, потому что пошел очень сильный дым. Я побыл там буквально 5 минут, не смог находиться, — говорят очевидцы.

Версию о том, что вертолет могли сбить, свидетели опровергают. Говорят, взрыв был один! Именно тогда, когда упал вертолет.

Сколько было взрывов?

— Один, один. Потом уже когда пылало, взорвалось что-то в самом садике. – Сначала вертолет близко очень, будто мопед на нас летит, на наш дом, а потом взрыв, зарево. Бабах, ну типа, как знаете, ну не взрыв, взрыва не было, такого как взрыв сильный, не было этого гула, а как хлопок.

Следователи изучают все эти версии. При этом, не исключают и то, что вертолет могли умышленно уничтожить. Детали расследования пока не разглашают.