Январь, 18 в 23:01

Украина может надеяться на бессрочные предложения поддержки от Германии в войне с Россией.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину — столько, сколько потребуется, — сказал он.

Шольц добавил, что Германия поставляет оружие Украине “на постоянной основе”.

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Чтобы гарантировать, что Россия потерпит неудачу в своей агрессивной войне, Германия поставляет “большое количество оружия” “непрерывно” и в тесной консультации со своими международными партнерами, подчеркнул канцлер.

Среди прочего, Шольц упомянул о поставке системы противовоздушной обороны Patriot, обещанной правительством Германии. В своей речи, которая была произнесена на английском языке, он назвал военную помощь, предоставленную и обещанную Украине до сих пор, “глубоким поворотным моментом во внешней политике и политике безопасности Германии”.

Однако канцлер не затронула вопрос о возможной поставке немецких боевых танков Leopard, который является предметом ожесточенных споров в правящей коалиции и касательно которого Германия также испытывает растущее международное давление.

До сих пор Шольц выступал против поставки танков Leopard, утверждая, что Германия не должна действовать в одиночку. Однако Польша и другие страны ЕС и НАТО хотят поставить Украине свои собственные танки Leopard и добиваются необходимого разрешения от страны-производителя, Германии. Великобритания также объявила о поставке Украине тяжелых боевых танков из собственных запасов.

Источник: Welt