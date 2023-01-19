Січень, 18 в 23:01

Україна може сподіватися на безстрокові пропозиції підтримки від Німеччини у війні з Росією.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

– Ми продовжуватимемо підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно, – сказав він.

Шольц додав, що Німеччина постачає зброю Україні “на постійній основі”.

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Щоб гарантувати, що Росія зазнає невдачі у своїй агресивній війні, Німеччина постачає “велику кількість зброї” “безперервно” і в тісній консультації зі своїми міжнародними партнерами, підкреслив канцлер.

Серед іншого, Шольц згадав про постачання системи протиповітряної оборони Patriot, обіцяної урядом Німеччини. У своїй промові, яку було виголошено англійською мовою, він назвав військову допомогу, надану й обіцяну Україні дотепер, “глибоким поворотним моментом у зовнішній політиці та політиці безпеки Німеччини”.

Однак канцлер не торкнувся питання про можливе постачання німецьких бойових танків Leopard, що є предметом запеклих суперечок у правлячій коаліції і щодо якого Німеччина також відчуває зростаючий міжнародний тиск.

Досі Шольц виступав проти постачання танків Leopard, стверджуючи, що Німеччина не повинна діяти поодинці. Однак Польща та інші країни ЄС і НАТО хочуть поставити Україні свої власні танки Leopard і домагаються необхідного дозволу від країни-виробника, Німеччини. Велика Британія також оголосила про постачання Україні важких бойових танків із власних запасів.

Джерело: Welt