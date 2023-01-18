Туман чи диверсія? Про які версії трагедії у Броварах розповідають очевидці

Січень, 18 в 20:47

Вранці у середу, 18 січня, впав гелікоптер разом з керівництвом МВС на борту. Він летів в одну з гарячих точок російсько-української війни.

За якою траєкторією рухався гелікоптер та про які версії трагедії говорять очевидці – далі у матеріалі.

Траєкторія руху гелікоптера

Зі свідчень очевидців, гелікоптер летів з північної частини міста, з житлового масиву Троєщина, політ проходив на невеликій висоті посеред житлової забудови, що сталося далі – предмет дискусій.

Зараз дивляться

Рух гелікоптера пролягає з Києва до Харківської області. Над Броварами він несподівано втрачає висоту і падає на житловий квартал міста на розі вулиць Петлюри та Незалежності. Основна частина – на дитячий садок, а гвинтова – відлітає на кілька сотень метрів.

Якимось чином кілька загиблих людей на борту разом з гвинтом гелікоптера впали на під’їзд житлового будинку. Це за кілька сотень метрів від падіння основної частини гелікоптера, там, де кран.

На борту, крім трьох членів екіпажу, був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович та ще кілька посадовців МВС. Всі загинули. Крім того, аварія забрала життя 5-х жителів Броварів, серед них – 1 дитина.

Але що стало причиною катастрофи?

Чи могли погодні умови спричинити трагедію? Місцеві кажуть – вранці був дуже сильний туман.

– Десь верхівки 9-поверхових будинків були вже трохи в тумані, – кажуть люди.

За однією із версій, пілоти могли просто не помітити якусь доволі високу будівлю. Бо не було видно сигнальних маячків.

На шляху гелікоптера вирізняються три багатоповерхівки – біло-жовта, жовто-коричнева, біло-зелена. Вони виділяються на тлі загального ансамблю, саме їх верхні поверхи було закрито туманом.

Але це – не єдина версія. Ще однією є технічна несправність.

Та досвідчені пілоти навряд чи могли не помітити великий будинок, навіть в густому тумані. І звідси друга версія.

– Побачив гелікоптер, я служив в авіації, якось недобре летить, якось так низько, туман і темно було. Може, збавив висоту через те, що туман. Я з ними справу мав, служив у морській авіації на Півночі, знаю їх звук. Висота невелика, і якось так ревіння двигуна, – каже свідок трагедії.

Ще однією версією є диверсія.

По-перше, гелікоптер розділився на дві частини під час аварії. По-друге, свідки вказують на неймовірно їдкий дим, який відчувався одразу після того, що сталося.

– Палало все, все палало всередині садка, ми побігли в друге крило, але туди вже не вийшло залізти, бо пішов дуже сильний дим. Я побув там буквально 5 хвилин, не міг знаходитись, – каже очевидець.

Версію про те, що гелікоптер могли збити, свідки спростовують. Кажуть, вибух був один! Саме тоді, коли впав вертоліт.

Скільки вибухів було?

– Один, один. Потім вже, коли палало, вибухнуло щось в самому садку. – Спочатку вертоліт близько дуже, ніби мопед на нас летить, на наш будинок, а потім вибух, заграва. Бабах, ну типу, як знаєте, ну не вибух, вибуху не було, такого як вибух сильний, не було цього гулу, а як хлопок.

Наразі слідчі вивчають усі ці версії. Водночас не відкидають і те, що гелікоптер могли умисно знищити. Деталі розслідування поки не розголошують.