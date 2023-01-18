Январь, 18 в 11:42

Утром 18 января в Броварах Киевской области на детский сад упал вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту.

Все девять человек, находившиеся в вертолете, по предварительной информации, погибли.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил гибель министра МВД Дениса Монастырского, первого заместителя министра Евгения Енина и государственного секретаря Юрия Лубковича.

У них в это время как раз была командировка в одну из горячих точек.

Среди погибших есть также дети и взрослые, которые в момент падения вертолета находились на территории учебного заведения, а также рядом с местом аварии.

Общее количество погибших по состоянию на эту минуту – 18.

Более 20 человек находятся в больницах, в том числе несовершеннолетние.

Некоторые из них – в реанимациях.

После падения вертолета детей сразу эвакуировали из садика и перевезли в другое помещение, чтобы там их пересчитать и передать родственникам.

Информации о пропавших без вести детях пока нет, потому что до сих пор продолжается идентификация.

В эти минуты спасатели разбирают завалы.

– Дай Бог, чтобы там никого из детей и взрослых не было. Работаем быстро, чтобы достать перекрытия, упавшие в детском саду в одной из секций, – сообщил во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Информация о взрыве в районе детского сада в Броварах после пролета авиации появилась после восьми утра 18 января.

Сразу к месту взрыва в Броварах помчались кареты скорой помощи.

После этого начали поступать сообщения о падении вертолета.

Спустя еще некоторое время эту информацию подтвердили и сообщили, что на борту находились министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович, еще трое представителей оперативной группы МВД и трое членов экипажа ГСЧС.

Как уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, вертолет ГСЧС ЕС-225 с бортовым номером 54 упал в 08:20.

Из-за этого подверглось разрушениям и вспыхнуло здание дошкольного учебного заведения.

В 09:06 пожар в здании площадью 500 кв. м локализовали, а в 09:28 – ликвидировали.