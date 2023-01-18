Летіли в гарячу точку: що відомо про падіння гелікоптера із керівництвом МВС

Січень, 18 в 11:42

Уранці 18 січня в Броварах Київської області на дитячий садочок упав гелікоптер Держслужби з надзвичайних ситуацій із керівництвом МВС на борту.

Усі дев’ять осіб, які перебували в гелікоптері, за попередньою інформацією, загинули.

Заступник керівника Офісу перзидента України Кирило Тимошенко підтвердив загибель міністра МВС Дениса Монастирського, першого заступника міністра Євгена Єніна та державного секретаря Юрія Лубковича.

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У них у цей час саме було відрядження до однієї з гарячих точок.

Серед загиблих є також діти та дорослі, які в момент падіння гелікоптера перебували на території навчального закладу, а також поряд із місцем аварії.

Загальна кількість загиблих станом на цю хвилину – 18.

Понад 20 осіб перебувають у лікарнях, зокрема й неповнолітні.

Деякі із них – у реанімаціях.

Після падіння гелікоптера дітей відразу евакуювали з садочка та перевезли до іншого приміщення, щоб там їх перерахувати та передати родичам.

Інформації про зниклих безвісти дітей поки немає, тому що досі триває ідентифікація осіб.

У ці хвилини рятувальники розбирають завали.

– Дай Боже, щоб там нікого з дітей та дорослих не було. Працюємо швидко, щоб дістати перекриття, які впали в дитячому садочку в одній із секцій, – повідомив під час брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Інформація про вибух районі дитячого садка в Броварах після прольоту авіації з’явилась після восьмої ранку 18 січня.

Відразу до місця вибуху в Броварах помчали карети швидкої допомоги.

Після цього почали надходити повідомлення про падіння гвинтокрила.

Ще через певний час цю інформацію підтвердили та повідомили, що на борту перебували міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович, ще троє представників оперативної групи МВС та троє членів екіпажу ДСНС.

Як уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вертоліт ДСНС ЕС-225 із бортовим номером 54 впав о 08:20.

Через це зазнала руйнувань та спалахнула будівля дошкільного навчального закладу.

О 09:06 пожежу в будівлі площею 500 кв. м локалізували, а о 09:28 – ліквідували.