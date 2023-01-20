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Факты / Україна

Коалиция партнеров по поставкам танков сформирована, ждем решения из одной столицы — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
Коалиция партнеров по поставкам танков сформирована, ждем решения из одной столицы — Зеленский
Фото: Офис президента

Коалиция партнеров по поставке танков уже сформирована. Сейчас Украина ждет решение из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества.

Об этом в вечернем обращении 19 января заявил президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что сила германского лидерства останется неизменной.

– Ключевая задача нашего государства, всех нас и наших партнеров – ежедневно усиливать у страны-террориста ощущение того, что им не удастся ничего добиться в Украине. Сколько бы времени они отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей бросили на поле боя хозяева Кремля. Выполнение этой задачи состоит из разных элементов – как оборонных, так и политических. Но один из важнейших элементов – это танки, – сказал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто уже принял решение о поставках танков в Украину.

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