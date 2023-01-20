Січень, 19 в 23:10

Коаліція партнерів щодо постачання танків вже сформована. Зараз Україна чекає рішення з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці.

Про це у вечірньому зверненні 19 січня заявив президент Володимир Зеленський. Він висловив сподівання, що сила німецького лідерства залишиться незмінною.

– Ключове завдання нашої держави, усіх нас і наших партнерів – щодня посилювати в країни-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні. Хоч би скільки часу вони відводили на війну. Хоч би які сили вони витрачали і скільки б своїх людей кинули на поле бою господарі Кремля. Виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних. Але один із найважливіших елементів – це танки, – сказав він.

Зеленський подякував всім, хто вже ухвалив рішення щодо постачання танків в Україну.

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