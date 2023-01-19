Зеленский ожидает, что десятый пакет санкций ЕС будет направлен против ядерной отрасли РФ
Следующий пакет санкций Евросоюза должен быть способен остановить агрессию России против Украины.
Как заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем, ограничения должны касаться ядерной отрасли РФ.
— Санкции против России существенно уменьшают потенциал государства-террориста и должны остаться одним из ключевых защитных инструментов Европы и мира. И поэтому применение новых санкций, которых мы так ожидаем, их сила, очень важно, чтобы санкции были мощные, предметные. И сила этих санкций должна быть такая, которая способна останавливать агрессию, и чтобы Россия, самое главное, не могла адаптироваться к тем или иным санкциям, — сказал он.
По словам президента Украины, на встрече с Шарлем Мишелем он обсуждал конкретные решения, которые могут усилить давление на Россию и ее сообщников, в частности на Иран, откуда к оккупантам продолжает поступать оружие.
Владимир Зеленский уверен, что десятый санкционный пакет Евросоюза может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты.
В то же время украинский лидер поблагодарил Шарля Мишеля за активное участие и лидерство во внедрении санкционной политики.
— Пришло время, в частности, для санкций против российской ядерной отрасли, против всех ее отраслей, организаций, против всех субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также для новых шагов в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители, — сказал президент Украины.
Он заявил, что Европа имеет достаточную силу, чтобы оставить государство-террориста без такого мощного ресурса для ее агрессии.