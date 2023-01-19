Январь, 19 в 17:40

Следующий пакет санкций Евросоюза должен быть способен остановить агрессию России против Украины.

Как заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем, ограничения должны касаться ядерной отрасли РФ.

— Санкции против России существенно уменьшают потенциал государства-террориста и должны остаться одним из ключевых защитных инструментов Европы и мира. И поэтому применение новых санкций, которых мы так ожидаем, их сила, очень важно, чтобы санкции были мощные, предметные. И сила этих санкций должна быть такая, которая способна останавливать агрессию, и чтобы Россия, самое главное, не могла адаптироваться к тем или иным санкциям, — сказал он.

По словам президента Украины, на встрече с Шарлем Мишелем он обсуждал конкретные решения, которые могут усилить давление на Россию и ее сообщников, в частности на Иран, откуда к оккупантам продолжает поступать оружие.

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Владимир Зеленский уверен, что десятый санкционный пакет Евросоюза может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты.

В то же время украинский лидер поблагодарил Шарля Мишеля за активное участие и лидерство во внедрении санкционной политики.

— Пришло время, в частности, для санкций против российской ядерной отрасли, против всех ее отраслей, организаций, против всех субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также для новых шагов в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители, — сказал президент Украины.

Он заявил, что Европа имеет достаточную силу, чтобы оставить государство-террориста без такого мощного ресурса для ее агрессии.