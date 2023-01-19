Возглавили оккупационные органы: двух экс-регионалов будут судить за коллаборационизм
Обвинительные акты в отношении двух бывших членов Партии регионов прокуроры Луганской области направили в суд. Они заняли должности в российских оккупационных органах на Луганщине.
Их действия квалифицированы как коллаборационная деятельность (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного Кодекса Украины).
Следствие установило, что мужчины поддержали агрессивные действия России и стали руководителями оккупационной администрации. Среди них — председатель Старобельской райгосадминистрации до 2014 года, мэр Старобельска в 2010-2015 годах.
Они стали так называемыми и.о. главы администрации Старобельского района “ЛНР”, заместителем председателя, советником председателя на временно оккупированной территории Луганской области.
Соратники россиян обеспечивают деятельность их оккупационного режима. В частности выполняют приказы так называемого правительства псевдореспублики и под вражескими флагами участвуют в массовых антиукраинских мероприятиях. Героизируют советское прошлое и распространяют пророссийские нарративы.
Они публично оправдывают нападение России и захват территории Украины. В пропагандистских российских медиа распространяют фейки о совершении преступлений украинскими защитниками в отношении мирного населения.
Специальное досудебное расследование проводила СБУ.