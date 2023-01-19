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Факты / Україна

Возглавили оккупационные органы: двух экс-регионалов будут судить за коллаборационизм

Евгения Грейс, редактор ленты
Ексрегіонали
Фото: Офис генпрокурора

Обвинительные акты в отношении двух бывших членов Партии регионов прокуроры Луганской области направили в суд. Они заняли должности в российских оккупационных органах на Луганщине.

Их действия квалифицированы как коллаборационная деятельность (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного Кодекса Украины).

Следствие установило, что мужчины поддержали агрессивные действия России и стали руководителями оккупационной администрации. Среди них — председатель Старобельской райгосадминистрации до 2014 года, мэр Старобельска в 2010-2015 годах.

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Они стали так называемыми и.о. главы администрации Старобельского района “ЛНР”, заместителем председателя, советником председателя на временно оккупированной территории Луганской области.

Соратники россиян обеспечивают деятельность их оккупационного режима. В частности выполняют приказы так называемого правительства псевдореспублики и под вражескими флагами участвуют в массовых антиукраинских мероприятиях. Героизируют советское прошлое и распространяют пророссийские нарративы.

Они публично оправдывают нападение России и захват территории Украины. В пропагандистских российских медиа распространяют фейки о совершении преступлений украинскими защитниками в отношении мирного населения.

Специальное досудебное расследование проводила СБУ.

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Источник: Офис генпрокурора
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