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Факти / Україна

Очолили окупаційні органи: двох ексрегіоналів судитимуть за колабораціонізм

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Ексрегіонали
Фото: Офіс генпрокурора

Обвинувальні акти щодо двох колишніх членів Партії регіонів прокурори Луганської області скерували до суду. Вони обійняли посади в російських окупаційних органах на Луганщині.

Їхні дії кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального Кодексу України).

Слідство встановило, що чоловіки підтримали агресивні дії Росії й стали керівниками окупаційної адміністрації. Серед них – голова Старобільської райдержадміністрації до 2014 року, мер Старобільська у 2010-2015 роках.

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Вони стали та званими в.о. голови адміністрації Старобільського району “ЛНР”, заступником голови, радника голови на тимчасово окупованій території Луганської області.

Поплічники росіян забезпечують діяльність їхнього окупаційного режиму. Зокрема виконують накази так званого уряду псевдореспубліки та під ворожими прапорами беруть участь в масових антиукраїнських заходах. Героїзують радянське минуле та розповсюджують проросійські наративи.

Вони публічно виправдовують напад Росії та захоплення території України. У пропагандистських російських медіа поширюють фейки про вчинення злочинів українськими захисниками щодо мирного населення.

Спеціальне досудове розслідування проводила СБУ.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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