Против наместника Киево-Печерской лавры Павла открыли производство – что известно

Январь, 19 в 16:25

Против митрополита Павла из УПЦ (МП), известного в народе как Паша Мерседес, открыли уголовное производство.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что Павел Лебедь во время Рождественской речи позволил себе такие слова, которые могут сеять раздор среди верующих.

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В частности, Павел Лебедь заявил, что Успенский собор отдали “раскольнику и самосвяту”. “Раскольником” он назвал Филарета, а “самосвятом” — митрополита Эпифания.

– Мне говорят помянуть Эпифания. Кого – сущего беса? Раскольника? Вся “мерзость” началась с Филарета, — сказал Лебедь.

Кроме этого, в своей речи он сказал, что “властные Ироды” отвергают Христа. Также говорил о якобы “гонении” на церковь, “уничтожении Александра Невского” и заявлял, что “группа безбожников, бандитов ведут открытую войну против церкви”.

Юрчишин добавил, что по его мнению, в этих словах Лебедь сеет раздор среди верующих. Но добавил, что в Офисе генпрокурора Украины придерживаются такого же мнения.

Нардеп обнародовал также выдержки из Единого реестра досудебных расследований, из которого следует, что уголовное производство против митрополита УПЦ (МП) Павла было открыто 17 января 2023 года.

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Источник: Ярослав Юрчишин