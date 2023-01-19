Проти намісника Києво-Печерської лаври Павла відкрили провадження – що відомо

Січень, 19 в 16:25

Проти митрополита Павла з УПЦ (МП), відомого в народі як Паша Мерседес, відкрили кримінальне провадження.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що Павло Лебідь під час Різдвяної промови дозволив собі такі слова, які можуть сіяти розбрат серед вірян.

Зараз дивляться

Зокрема, Павло Лебідь заявив, що Успенський собор віддали “розкольнику і самосвяту”. “Розкольником” він назвав Філарета, а “самосвятом” – митрополита Епіфанія.

— Мені кажуть пом’янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся “мерзенність” розпочалася з Філарета, – сказав Лебідь.

Окрім цього у своїй промові він сказав, що “владні Іроди” відкидають Христа. Також говорив про нібито “гоніння” на церкву, “знищення Олександра Невського” і заявляв, що “групка безбожників, бандитів ведуть відкриту війну проти церкви”.

Юрчишин додав, що на його думку, у цих словах Лебідь сіє розбрат серед вірян. Та додав, що в Офісі генпрокурора України притримуються такої ж думки.

Нардеп оприлюднив також витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого випливає, що кримінальне провадження проти митрополита УПЦ (МП) Павла було відкрите 17 січня 2023 року.

Читайте На Житомирщині СБУ викрила прислужника УПЦ МП за заклики захопити Київ

Джерело: Ярослав Юрчишин