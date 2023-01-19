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Факты / Україна

Ракеты GLSDB в ВСУ усложнят логистику оккупантов — экс-командующий войсками США в Европе

Евгения Грейс, редактор ленты
боєприпас GLSDB

Высокоточные бомбы GLSDB к пусковым установкам HIMARS и M270, которые США планируют передать Украине, еще больше усложнят логистику России.

Так считает экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Как он написал в Twitter, под угрозой ударов окажутся и Черноморский флот РФ, и ее логистические пути на востоке и юге Украины.

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Ходжес надеется, что GLSDB также усложнят переброску российской военной техники через Крым.

На опубликованной в Twitter карте показано, что в зону поражения новых ракет (при условии их размещения в северо-восточной части Украины) попадает северная часть Крыма, захваченные территории Украины на юге, а также приграничные регионы РФ.

Карта ураження GLSDB

Def Mon

Напомним, издание Politico со ссылкой на трех американских чиновников писало, что США планируют в новом пакете военной помощи передать Украине высокоточные ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), которые имеют дальность поражения до 160 км. Их можно использовать из американских артиллерийских систем HIMARS и M270.

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США планируют передать Украине оружие для ударов по Крыму: характеристики снарядов GLSDB

Источник: Ben Hodges

Фото: SAAP, Def Mon

 

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