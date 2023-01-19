Январь, 18 в 22:08

Во время контактной группы по обороне Украины 20 января, более известной как встреча в формате Рамштайн, Соединенные Штаты планируют объявить новый масштабный пакет военной помощи для Украины.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным издания, в перечень оружия, скорее всего, бронемашины семейства Stryker.

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Кроме того, в оборонный пакет должны войти высокоточные бомбы GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), которые имеют дальность поражения до 160 км, и которые можно использовать с пусковых установок HIMARS и M270.

При этом США, как ожидается, не подпишут контракт на поставку американских танков M1 Abrams, сообщили Politico чиновники. Причиной называются проблемы, связанные с логистикой и последующим техническим обслуживанием танков, а не с опасениями, что их передача может привести к эскалации конфликта.

Чиновник добавил, что США помогли Украине получить танки советских времен и поддерживают решение Великобритании прислать около десятка своих танков Challenger 2.

По словам двух собеседников агентства, этот пакет не будет включать ракету ATACMS, которая может доставать до Москвы.

Сейчас список вооружения, который войдет в пакет помощи, еще окончательно не принят и может быть изменен в течение недели. В частности, по данным Politico, оборонный пакет будет включать боеприпасы, артиллерию и броню.

Напомним, на встречу на американской базе Рамштайн, что в Германии, 20 января прибудут министр обороны США Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Фото: SAAP