Ракети GLSDB у ЗСУ ускладнять логістику окупантів – екскомандувач військами США в Європі
Високоточні бомби GLSDB до пускових установок HIMARS та M270, які США планують передати Україні, ще більше ускладнять логістику Росії.
Так вважає екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес.
Як він написав у Twitter, під загрозою ударів опиняться і Чорноморський флот РФ, і її логістичні шляхи на сході й півдні України.
Годжес сподівається, що GLSDB також ускладнять перекидання російської військової техніки через Крим.
На опублікованій у Twitter мапі показано, що у зону ураження нових ракет (за умови їхнього розміщення у північно-східній частині України) потрапляє північна частина Криму, захоплені території України на півдні, а також прикордонні регіони РФ.
Нагадаємо, видання Politico з посиланням на трьох американських чиновників писало, що США планують у новому пакеті військової допомоги передати Україні високоточні ракети GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), які мають дальність ураження до 160 км. Їх можна використовувати з американських артилерійських систем HIMARS та M270.
Джерело: Ben Hodges