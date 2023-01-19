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Факти / Україна

Ракети GLSDB у ЗСУ ускладнять логістику окупантів – екскомандувач військами США в Європі

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
боєприпас GLSDB

Високоточні бомби GLSDB до пускових установок HIMARS та M270, які США планують передати Україні, ще більше ускладнять логістику Росії.

Так вважає екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес.

Як він написав у Twitter, під загрозою ударів опиняться і Чорноморський флот РФ, і її логістичні шляхи на сході й півдні України.

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Годжес сподівається, що GLSDB також ускладнять перекидання російської військової техніки через Крим.
На опублікованій у Twitter мапі показано, що у зону ураження нових ракет (за умови їхнього розміщення у північно-східній частині України) потрапляє північна частина Криму, захоплені території України на півдні, а також прикордонні регіони РФ.

Карта ураження GLSDB

Def Mon

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на трьох американських чиновників писало, що США планують у новому пакеті військової допомоги передати Україні високоточні ракети GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), які мають дальність ураження до 160 км. Їх можна використовувати з американських артилерійських систем HIMARS та M270.

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США планують передати Україні зброю для ударів по Криму: характеристики снарядів GLSDB

Джерело: Ben Hodges

Фото: SAAP, Def Mon

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