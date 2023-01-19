Січень, 19 в 11:30

Високоточні бомби GLSDB до пускових установок HIMARS та M270, які США планують передати Україні, ще більше ускладнять логістику Росії.

Так вважає екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес.

Як він написав у Twitter, під загрозою ударів опиняться і Чорноморський флот РФ, і її логістичні шляхи на сході й півдні України.

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Годжес сподівається, що GLSDB також ускладнять перекидання російської військової техніки через Крим.

На опублікованій у Twitter мапі показано, що у зону ураження нових ракет (за умови їхнього розміщення у північно-східній частині України) потрапляє північна частина Криму, захоплені території України на півдні, а також прикордонні регіони РФ.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на трьох американських чиновників писало, що США планують у новому пакеті військової допомоги передати Україні високоточні ракети GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), які мають дальність ураження до 160 км. Їх можна використовувати з американських артилерійських систем HIMARS та M270.

Джерело: Ben Hodges

Фото: SAAP, Def Mon