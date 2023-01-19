В США до сих пор не видят признаков того, что Беларусь готовится к вторжению в Украину

Январь, 19 в 11:22

США не видят угрозу вторжения белорусской армии в Украину.

Об этом заявил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

– Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что Беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине, – сказал он.

В то же время Кирби согласился, что Беларусь оказывает помощь российским войскам.

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— Очевидно, что Беларусь оказала ощутимую географическую поддержку России, в то время как РФ продолжает наносить удары по Украине с белорусской территории.

Представитель Совета по нацбезопасности добавил, что США внимательно следят за проведением совместных учений РБ и РФ и мониторят ситуацию, “как и раньше”.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.