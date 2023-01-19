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Факти / Світ

У США досі не бачать ознак того, що Білорусь готується до вторгнення в Україну

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

США не бачать загрози вторгнення білоруської армії в Україну.

Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

– Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні, – сказав він.

Водночас Кірбі погодився, що Білорусь надає допомогу російським військам.

Зараз дивляться

– Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну підтримку Росії, в той час як РФ продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території.

Представник Ради з нацбезпеки додав, що США уважно стежать за проведенням спільних навчань РБ та РФ та моніторять ситуацію, “як і раніше”.

Раніше представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк заявив, що ймовірність вторгнення російських окупаційних військ із території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

Джерело: Укрінформ
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