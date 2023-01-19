Январь, 19 в 16:19

Число жертв в результате удара РФ по дому в Днепре 14 января возросло до 46 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке, унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, – написал он.

Резниченко отметил, что 80 человек ранены. В больницах города остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

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Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко