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Факты / Україна

Удар РФ по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло до 46

Бедрак Виктория, редактор ленты
Удар РФ по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло до 46

Число жертв в результате удара РФ по дому в Днепре 14 января возросло до 46 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке, унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, – написал он.

Резниченко отметил, что 80 человек ранены. В больницах города остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

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17 января в 13:00 завершили разбор завалов на месте ракетного удара РФ в Днепре.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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