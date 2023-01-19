Удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі: кількість жертв зросла до 46
Кількість жертв внаслідок удару РФ по будинку у Дніпрі 14 січня зросла до 46 осіб.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває, – написав він.
Резніченко зазначив, що 80 людей поранені. У лікарнях міста залишаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, серед них 9-річна дівчинка.
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17 січня о 13:00 завершили розбір завалів на місці ракетного удару РФ у Дніпрі.
Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко