Более 63 часов поисков: в Днепре разобрали завалы дома на 90%
Спасательная операция в Днепре после ракетного удара РФ продолжается уже более 63 часов.
К утру 17 января обломки разрушенного российской ракетой дома удалось разобрать на 90%.
Продолжаются поиски еще 25 жителей.
– 39 человек спасены, 40 погибли. 79 раненых, среди них – 16 детей, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
В больницах в настоящее время находятся 28 пострадавших. 10 из них – в тяжелом состоянии.
Отметим, что ракетный удар по Днепру российские войска нанесли 14 января.
В многоэтажку по ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую россияне запустили из района Курской области около 15.30.
По предварительной информации, вражеский снаряд уничтожил 72 квартиры. Еще более 230 подверглись разрушениям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 328-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко