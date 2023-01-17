Январь, 17 в 7:56

Спасательная операция в Днепре после ракетного удара РФ продолжается уже более 63 часов.

К утру 17 января обломки разрушенного российской ракетой дома удалось разобрать на 90%.

Продолжаются поиски еще 25 жителей.

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– 39 человек спасены, 40 погибли. 79 раненых, среди них – 16 детей, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

В больницах в настоящее время находятся 28 пострадавших. 10 из них – в тяжелом состоянии.

Более 63 часов поисков: в Днепре разобрали завалы дома на 90% / 10 фотографий

Отметим, что ракетный удар по Днепру российские войска нанесли 14 января.

В многоэтажку по ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую россияне запустили из района Курской области около 15.30.

По предварительной информации, вражеский снаряд уничтожил 72 квартиры. Еще более 230 подверглись разрушениям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 328-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко