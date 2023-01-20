Москва боится атаки дронов: Мусиенко о Панцире-C1 на крыше Минобороны РФ

Январь, 20 в 14:13

Единственной практической целью размещения колесного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 на крыше Минобороны РФ могла быть защита от беспилотников, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

— Если размещается такая техника на крышах – это борьба с беспилотниками. Тем более, если речь идет о Панцире. Такого типа установки есть в Сеуле. Они размещены на высотках, поскольку есть угроза от КНДР. Я думаю, что у Москвы врагов много, поэтому есть кого бояться, – подчеркнул он.

Мусиенко также предполагает, что вряд ли россияне проверили крепость перекрытия на крыше, ведь комплекс весит от 10 т. Поэтому не исключает, что он может провалиться.

— Но, если отбросить юмор, в чем может быть практическая цель – это как раз защита от беспилотников. Других причин я не вижу. Вообще Москву прикрывал еще с советских времен не один дивизион средств С-300. Сейчас прикрывают С-400. Дивизион – это не менее шести-семи батарей. То есть этого достаточно для прикрытия такого большого города, – объяснил эксперт.

В то же время, по его словам, взрывы на аэродроме в Энгельсе и в других местах продемонстрировали, что при всей этой так называемой эшелонированности российской ПВО, она пропускает удары.

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– Поэтому это такое ноу-хау, чтобы обнаруживать беспилотники, – добавил Мусиенко.

Накануне в соцсетях появились фото и видео, как в Москве кран поднимает на крышу здания Минобороны России колесные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что такие действия врага свидетельствуют о беспокойстве Кремля относительно возможности Украины доставать до Москвы.