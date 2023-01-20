Москва боїться атаки дронів: Мусієнко про Панцир-C1 на даху Міноборони РФ

Січень, 20 в 14:13

Єдиною практичною метою розміщення колісного зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1 на даху Міноборони РФ може були захист від безпілотників, заявив в ефірі телемарафону військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Якщо розміщується така техніка на дахах – то це боротьба з безпілотниками. Тим більше, якщо йдеться про Панцир. Такого типу установки є в Сеулі. Вони розміщені на висотках, оскільки є загроза з боку КНДР. Я думаю, що у Москви ворогів багато, тому є кого боятися, – наголосив він.

Мусієнко також припускає, що навряд чи росіяни перевірили міцність перекриття на даху, адже комплекс важить від 10 т. Тому не виключає, що він може провалитися.

– Але, якщо відкинути гумор, в чому може бути практична мета – це якраз захист від безпілотників. Інших причин я не бачу. Взагалі Москву прикривав ще з радянських часів не один дивізіон засобів С-300. Зараз прикривають С-400. Дивізіон – це щонайменше шість-сім батарей. Тобто цього достатньо для прикриття такого великого міста, – пояснив експерт.

Водночас, за його словами, вибухи на аеродромі в Енгельсі та в інших місцях продемонстрували, що попри всю цю так звану ешеленованість російської ППО, вона пропускає удари.

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– Тому це таке ноу-хау, щоб виявляти безпілотники, – додав Мусієнко.

Напередодні у соцмережах з’явились фото та відео, як у Москві кран підіймає на дах будівлі Міноборони Росії колісний зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що такі дії ворога свідчать про занепокоєність Кремля щодо можливості України діставати до Москви.