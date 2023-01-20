Январь, 19 в 22:09

В России панически устанавливают колесные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 на крышах зданий, в частности на здании Минобороны РФ, что свидетельствует об обеспокоенности Кремля о возможности Украины добираться до Москвы.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Его спросили, какими средствами противовоздушной обороны, кроме Patriot, лучше всего защищаться от российских ракет из зенитных комплексов С-300 и С-400.

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— Лучшая “прививка” против них, это то, что летает сейчас по российским Telegram каналам… что и сколько дает каждая страна (Украине, — Ред.), сколько NASAMS, сколько Patriot. Там просто невероятные сейчас находятся панические настроения. Вы видели, возможно, что они уже ЗРПК Панцирь поставили на здание Минобороны. Это как Иван-дурак на печи едет, — сказал он.

По его словам, в нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели.

— А они прямо машину на колесной базе на крыши зданий огромными кранами (поднимают, — Ред.). Ну что тут удивляться? Выходят из ситуации, как могут, — сказал представитель ВС ВСУ.

Юрий Игнат в шутку назвал ситуацию в России “никакой паники нет”.

Перед этим в соцсетях появились фото здания Минобороны России в Москве, на котором установлен комплекс противовоздушной обороны Панцирь-С1.

Еще один комплекс ЗРПК был замечен на крыше бизнес-центра по адресу Тетеринский переулок, 8, тоже в Москве. На месте также можно было увидеть фото кранов, благодаря которым на комплексы ПВО затягивали на крышу.

Фото: Армія FM