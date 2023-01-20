Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Нідерланди готові заплатити за постачання Leopard в Україну – глава Міноборони

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Нідерланди готові сплатити за постачання в Україну танків Leopard у складі коаліції країн-союзниць.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, країна раніше заплатила за відправку до Києва радянських танків Т-72 із Чехії, і готова діяти так само із танками Leopard німецького виробництва.

Зараз дивляться

– Це безперечно те, що ми хотіли б зробити, — сказала Оллонгрен.

Оллонгрен зазначила, що Польща та Фінляндія оголосили про готовність відправити танки Leopard до України у складі коаліції, проте всі чекають рішення Берліну.

– Ми всі чекаємо, щоб дізнатися, якою буде позиція Німеччини з цього приводу, але я прихильник спроб знайти рішення і спробувати відправити танки в Україну, – сказала вона.

Читайте
Коаліція партнерів щодо постачання танків сформована, чекаємо рішення з однієї столиці – Зеленський

Джерело: Bloomberg
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка