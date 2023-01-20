Січень, 20 в 0:02

Нідерланди готові сплатити за постачання в Україну танків Leopard у складі коаліції країн-союзниць.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, країна раніше заплатила за відправку до Києва радянських танків Т-72 із Чехії, і готова діяти так само із танками Leopard німецького виробництва.

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– Це безперечно те, що ми хотіли б зробити, — сказала Оллонгрен.

Оллонгрен зазначила, що Польща та Фінляндія оголосили про готовність відправити танки Leopard до України у складі коаліції, проте всі чекають рішення Берліну.

– Ми всі чекаємо, щоб дізнатися, якою буде позиція Німеччини з цього приводу, але я прихильник спроб знайти рішення і спробувати відправити танки в Україну, – сказала вона.