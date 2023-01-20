Ніхто не відкидає можливості передачі Україні танків Leopard 2 – міністр оборони ФРН
Перед засіданням Контактної групи по Україні, більш відомої як Рамштайн, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розв’язання питання про бойові танки є можливим і наразі уточнюються окремі моменти.
Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.
Борис Пісторіус, який тільки-но вступив на посаду нового міністра оборони ФРН, уже погодив свої дії з американським колегою на особистій зустрічі.
При цьому, на самій зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном не було ухвалено жодних рішень.
Проте всі питання трансатлантичних відносин було обговорено, і він також обмінявся позиціями з Остіном щодо питань по танках.
За останні дванадцять місяців Німеччина домоглася дуже хороших результатів, “тому що основні, важливі рішення на підтримку України завжди ухвалювали в рамках трансатлантичної солідарності”, заявив Пісторіус.
Глава Міноборони ФРН не бачить причин, чому зараз має бути інакше, коли йдеться про таке озброєння з наступальними можливостями, як танк Leopard 2.
– Прихильність альянсу також означає, що альянс має стояти разом, спільно ухвалювати рішення і надавати спільні послуги, – сказав він.
При цьому міністр оборони Німеччини прокоментував підхід німецького уряду до питання про танки.
– Це не блокада, це шлях до спільної мети, – сказав він.
За його словами, йдеться про підтримання балансу безпеки, запобігання шкоди для Німеччини – і водночас “у нас є союзницькі зобов’язання”.
Про можливе постачання бойових танків Пісторіус сказав: “Я впевнений, що рішення буде знайдено дуже скоро”.
– Ніхто не виключає можливості постачання танків Leopard 2 або схвалення інших європейських партнерів, – сказав глава німецького оборонного відомства.
Але, за його словами, ще не на всі запитання отримано відповіді, і пошук цих відповідей відбувається нині. Пісторіус сподівається, що важливе рішення може бути оголошено 20 січня на Рамштайні.