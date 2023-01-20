Січень, 20 в 2:30

Перед засіданням Контактної групи по Україні, більш відомої як Рамштайн, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розв’язання питання про бойові танки є можливим і наразі уточнюються окремі моменти.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Борис Пісторіус, який тільки-но вступив на посаду нового міністра оборони ФРН, уже погодив свої дії з американським колегою на особистій зустрічі.

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При цьому, на самій зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном не було ухвалено жодних рішень.

Проте всі питання трансатлантичних відносин було обговорено, і він також обмінявся позиціями з Остіном щодо питань по танках.

За останні дванадцять місяців Німеччина домоглася дуже хороших результатів, “тому що основні, важливі рішення на підтримку України завжди ухвалювали в рамках трансатлантичної солідарності”, заявив Пісторіус.

Глава Міноборони ФРН не бачить причин, чому зараз має бути інакше, коли йдеться про таке озброєння з наступальними можливостями, як танк Leopard 2.

– Прихильність альянсу також означає, що альянс має стояти разом, спільно ухвалювати рішення і надавати спільні послуги, – сказав він.

При цьому міністр оборони Німеччини прокоментував підхід німецького уряду до питання про танки.

– Це не блокада, це шлях до спільної мети, – сказав він.

За його словами, йдеться про підтримання балансу безпеки, запобігання шкоди для Німеччини – і водночас “у нас є союзницькі зобов’язання”.

Про можливе постачання бойових танків Пісторіус сказав: “Я впевнений, що рішення буде знайдено дуже скоро”.

– Ніхто не виключає можливості постачання танків Leopard 2 або схвалення інших європейських партнерів, – сказав глава німецького оборонного відомства.

Але, за його словами, ще не на всі запитання отримано відповіді, і пошук цих відповідей відбувається нині. Пісторіус сподівається, що важливе рішення може бути оголошено 20 січня на Рамштайні.