Российские оккупационные войска не отказываются от ударов по критической инфраструктуре Украины и продолжают наступательные действия под Бахмутом.

Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

– Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, наносит удары по гражданским объектам и жилью мирного населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине , — подчеркивается в сводке.

В Генштабе уточнили, что с начала суток враг нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Краматорска, а также 12 авиационных ударов. Кроме того, войска РФ совершили 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе по городу Никополь.

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Враг продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Там оккупанты наращивают интенсивность применения авиации.

В то же время, на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях путинские солдаты пытаются держать оборону.

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На севере (на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях), в приграничных районах с Украиной, враг удерживает свои подразделения, однако наступательные группировки не замечены.

– Беларусь продолжает оказывать всестороннюю поддержку российской агрессии. Помимо совместных учений воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, на территории Беларуси идет подготовка российских подразделений, — уточнили в Генштабе.

Российские захватчики усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. К примеру, в Мелитополе оккупанты объявили о запрете пересекать блокпосты вокруг города с 1 марта без специальных пропусков. Их можно получить в так называемой комендатуре после предоставления персональных данных.

А на временно оккупированных территориях Луганской области РФ продолжает так называемую мобилизацию. В частности, в оккупационной “администрации” города Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в войсках РФ. На фронт планируют отправить сотрудников так называемого МЧС.

Войска РФ не прекращали артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, враг открывал огонь по населенным пунктам Украины из танков, минометов и артиллерии на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Херсонском направлениях.

В то же время, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских войск и еще три по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. А украинские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по пункту управления, двум районам сосредоточения оккупантов и их складу боеприпасов.